Робота портів Великої Одеси не зупиняється — що відомо про експорт

Балкер FULMAR S. Фото: Олександр Кубраков

Станом на сьогодні, 29 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Серед усіх суден є три хімічні танкери. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 4.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту.

Також ми писали, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором..