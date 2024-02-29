Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Робота портів Великої Одеси не зупиняється — що відомо про експорт arrow

Робота портів Великої Одеси не зупиняється — що відомо про експорт

29 лютого 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робота портів Великої Одеси не зупиняється — що відомо про експорт
Балкер FULMAR S. Фото: Олександр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 29 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 13 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 9 — у Південному. Серед усіх суден є три хімічні танкери. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 4.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту. 

Також ми писали, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.. 

Одеса
промисловість
Чорне море
корабель
Дунай
експорт зерна
Новини Одеси
експорт
танкер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році