Работа портов Одессы не останавливается — что известно про экспорт

Балкер FULMAR S. Фото: Александр Кубраков

На сегодня, 29 февраля, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 13 судов, еще 19 — в Черноморске, и 9 — в Южном. Среди всех судов есть три химических танкера. Кроме того, еще 8 судов направляются на выход из портов, а на вход – 4.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Также мы писали, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также продолжается работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.