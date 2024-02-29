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Дания не прекращает поддержку развития Одесчины

29 февраля 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дания не прекращает поддержку развития Одесчины
Встреча с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Фото: Александр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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В ходе встречи рассматривалась возможность возобновления строительства многоцелевых судов для ВМС и поисково-спасательной службы, что было приостановлено с начала полномасштабной войны.

Кроме того, продолжается разработка ряда других совместных разработок. В частности, речь шла о проекте по восстановлению Николаевщины. Как известно, весной в прошлом году Дания взяла патронат над регионом и выделила 100 миллионов долларов.

"С тех пор часть проектов уже реализована, часть  успешно продвигается. Это примерное сотрудничество государства, партнеров и местного самоуправления. Дания один из наших наиболее преданных партнеров в процессах восстановления  ценим это сотрудничество", — сказал на встрече с представителями парламента Дании Александр Кубраков.

Планы развития экспорта

По словам министра, главная цель сегодня — выйти на стабильные показатели экспорта довоенного уровня.

"Результаты последних месяцев уже подтверждают, что это достижимая цель. В январе, в частности, благодаря работе Украинского коридора налоговые поступления выросли почти на четверть по сравнению с запланированными. Это впервые со времен полномасштабного вторжения" , — отметил политик.

Напомним, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.

Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. По информации Александра Кубракова, средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.

Александр Кубраков
Одесса
Дания
Николаев
материальная помощь
экспорт зерна
Новости Одессы
экспорт
инфраструктура
деньги

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