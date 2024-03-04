Пострадавшие одесситы получат новые дома — Зеленский рассказал об атаке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пострадавшие от террористической атаки по Одессе 2 марта в ближайшее время получат новые дома. Также людям продолжает оказываться вся необходимая помощь на местах, все работы завершены.

Об этом глава государства написал в своем телеграмм-канале.

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Обращение Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ввиду последней информации о спасательной операции в Одессе, сейчас самое важное — помощь горожанам.

"Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю должную помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль" , — написал Владимир Зеленский.

Результаты поисково-спасательной операции

В 20:46 3 марта Кипер сообщил, что поисково-спасательная операция завершилась. Всего оккупанты убили 12 человек, из которых пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергечик, которому в июле должно было исполниться 10 лет", — указал голова ОВА.

Украинский экспорт Черным морем

Глава Правительства отметил положительную динамику работы "зернового коридора" и отметил основные пути его развития.

"Зерновой коридор" продолжает демонстрировать хорошую динамику — приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову" , — написал Президент.

Напомним, что в результате вражеской атаки по Одессе один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами нашли 12 погибших и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Также мы писали, что Александр Кубраков провел встречу с представителями Комитета по европейским делам парламента Дании. Партнеры обсуждали расширение экспортных коридоров, в частности через Дунайский регион.