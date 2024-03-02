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Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною

2 березня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною
Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 2 березня російські окупанти знову атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці трагедії та дізналися перші подробиці нічної атаки.

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Розбір завалів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошуки людей під завалами 

Через влучання бойової частини дрона в Одесі зруйновано цілий під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих, серед них і трирічна дитина. Пошукові роботи тривають, і наразі рятувальники намагаються дістати з-під завалів матір з дитиною. 

"Наші рятувальні служби намагаються їх дістати. Роботи надзвичайно важкі, адже будинок може рухнути будь-якої миті", — розказав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною - фото 2
Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною - фото 3
З-під завалів дістали тіло людини. Фото: Новини.LIVE

Врятований чоловік

Водночас рятувальники повідомляють, що з-під завалів дістали вцілілого чоловіка. Він весь час сидів у люку теплотраси. Стан чоловіка наразі задовільний. 

"Рятувальники розбирали завали. Після того, як частину вдалося прибрати, чоловіка звільнили, він весь час просидів у люку теплотраси. Йому була надана медична допомога", — повідомила представниця МНС. 

Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною - фото 4
Представниця МНС. Фото: Новини.LIVE

Де відкрили оперативний штаб

Наразі біля місця влучання діє мобільний оперативний штаб, там приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги та надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги. Мер міста Геннадій Труханов розказав, що буде проведена процедура щодо надання житла постраждалим.

"Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. Ви бачите, що тут поблизу немає ніяких воєнних об’єктів, це була атака на цивільних. Всім, хто потребує допомоги, вона буде надана. Ми уже працюємо, і наші оперативні штаби приймають заявки", — додав мер.

Дронова атака по Одесі — під завалами шукають матір з дитиною - фото 6
Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. 

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