Окупанти обстріляли Одесу — в ОВА заявили про сімох постраждалих, серед них дитина
Російські загарбники вдарили по Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього семеро постраждалих, серед них одна дитина. Триває розбір завалів.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку на Одесу 2 березня
Глава місцевої ОВА інформує про сімох постраждалих внаслідок російського обстрілу Одеси. Серед них виявили дитину.
"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", — уточнив Кіпер.
Він додав, що наразі на місці триває робота відповідних спеціалістів.
"Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди", — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що в Одесі кілька разів лунали вибухи. Спершу звуки вибухів було чути близько 01:00. Сили оборони прокоментували обстріл.
Пізніше вибухи в Одесі прогриміли після відбою повітряної тривоги на півдні України близько 01:50.
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