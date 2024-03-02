Окупанти обстріляли Одесу — в ОВА заявили про сімох постраждалих, серед них дитина

Працівники ДСНС та медики рятують жінку. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники вдарили по Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього семеро постраждалих, серед них одна дитина. Триває розбір завалів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Глава місцевої ОВА інформує про сімох постраждалих внаслідок російського обстрілу Одеси. Серед них виявили дитину.

"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", — уточнив Кіпер.

Він додав, що наразі на місці триває робота відповідних спеціалістів.

"Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди", — наголосив очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що в Одесі кілька разів лунали вибухи. Спершу звуки вибухів було чути близько 01:00. Сили оборони прокоментували обстріл.

Пізніше вибухи в Одесі прогриміли після відбою повітряної тривоги на півдні України близько 01:50.