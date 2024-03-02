Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти обстріляли Одесу — в ОВА заявили про сімох постраждалих, серед них дитина arrow

Окупанти обстріляли Одесу — в ОВА заявили про сімох постраждалих, серед них дитина

2 березня 2024 02:17
оновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти обстріляли Одесу — в ОВА заявили про сімох постраждалих, серед них дитина
Працівники ДСНС та медики рятують жінку. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники вдарили по Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього семеро постраждалих, серед них одна дитина. Триває розбір завалів. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Що відомо про атаку на Одесу 2 березня

Глава місцевої ОВА інформує про сімох постраждалих внаслідок російського обстрілу Одеси. Серед них виявили дитину.

"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", — уточнив Кіпер. 

Він додав, що наразі на місці триває робота відповідних спеціалістів. 

"Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди", — наголосив очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Нагадаємо, що в Одесі кілька разів лунали вибухи. Спершу звуки вибухів було чути близько 01:00. Сили оборони прокоментували обстріл.

Пізніше вибухи в Одесі прогриміли після відбою повітряної тривоги на півдні України близько 01:50. 

Одеса
діти
безпілотники
Одеська область
обстріли
Одеська ОДА
люди
війна в Україні
війна
Олег Кіпер
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні