В Одесі гримлять вибухи — Братчук розповів перші деталі
2 березня 2024 01:06
оновлено: 01:12
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Одесі зараз 2 березня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На місто насуваються безпілотники з Чорного моря.
Про роботу ППО в Одесі повідомив речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
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Вибухи в Одесі зараз 2 березня
За інформацією Братчука, над Одесою збивають ворожі безпілотники.
Також бойову роботу українських захисників в Одеській області підтвердили Сили оборони півдня.
Наразі повітряна тривога охопила південні області України. Там оголошено загрозу ударних БпЛА.
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