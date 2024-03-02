В Одесі гримлять вибухи — Братчук розповів перші деталі

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Одесі зараз 2 березня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На місто насуваються безпілотники з Чорного моря.

Про роботу ППО в Одесі повідомив речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі зараз 2 березня

За інформацією Братчука, над Одесою збивають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Також бойову роботу українських захисників в Одеській області підтвердили Сили оборони півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"

Наразі повітряна тривога охопила південні області України. Там оголошено загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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