В Одессе гремят взрывы - Братчук рассказал первые детали

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Одессе сейчас 2 марта говорят о работе сил противовоздушной обороны. На город надвигаются беспилотники из Черного моря.

О работе ПВО в Одессе сообщил представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

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Взрывы в Одессе сейчас 2 марта

По информации Братчука, над Одессой сбивают вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Также боевую работу украинских защитников в Одесской области подтвердили Силы обороны юга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

В настоящее время воздушная тревога охватила южные области Украины. Там объявлена угроза ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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