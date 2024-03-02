В Одессе гремят взрывы - Братчук рассказал первые детали
2 марта 2024 01:06
обновлено: 01:12
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Одессе сейчас 2 марта говорят о работе сил противовоздушной обороны. На город надвигаются беспилотники из Черного моря.
О работе ПВО в Одессе сообщил представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.
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Взрывы в Одессе сейчас 2 марта
По информации Братчука, над Одессой сбивают вражеские беспилотники.
Также боевую работу украинских защитников в Одесской области подтвердили Силы обороны юга.
В настоящее время воздушная тревога охватила южные области Украины. Там объявлена угроза ударных БПЛА.
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