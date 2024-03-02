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В Одессе гремят взрывы - Братчук рассказал первые детали

2 марта 2024 01:06
обновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе гремят взрывы - Братчук рассказал первые детали
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 2 марта говорят о работе сил противовоздушной обороны. На город надвигаются беспилотники из Черного моря.

О работе ПВО в Одессе сообщил представитель Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

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Взрывы в Одессе сейчас 2 марта

По информации Братчука, над Одессой сбивают вражеские беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Также боевую работу украинских защитников в Одесской области подтвердили Силы обороны юга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

В настоящее время воздушная тревога охватила южные области Украины. Там объявлена угроза ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине 2 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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