Оккупанты обстреляли Одессу — в ОВА заявили о семи пострадавших, среди них ребенок
Российские захватчики ударили по Одессе в ночь на субботу, 2 марта. В результате семеро пострадавших, среди них один ребенок. Продолжается разбор завалов.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно об атаке на Одессу 2 марта
Глава местной ОВА информирует о семи пострадавших в результате российских обстрелов Одессы. Среди них обнаружили ребенка.
"3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести", — уточнил Кипер.
Он добавил, что сейчас на месте идет работа соответствующих специалистов.
"Разбираются завалы, под ними могут находиться люди", — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сначала звуки взрывов были слышны около 01:00. Силы обороны прокомментировали обстрелы.
Позже взрывы в Одессе прогремели после отбоя воздушной тревоги на юге Украины около 01:50.
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