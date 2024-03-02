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Оккупанты обстреляли Одессу — в ОВА заявили о семи пострадавших, среди них ребенок

2 марта 2024 02:17
обновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты обстреляли Одессу — в ОВА заявили о семи пострадавших, среди них ребенок
Работники ГСЧС и медики спасают женщину. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики ударили по Одессе в ночь на субботу, 2 марта. В результате семеро пострадавших, среди них один ребенок. Продолжается разбор завалов.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно об атаке на Одессу 2 марта

Глава местной ОВА информирует о семи пострадавших в результате российских обстрелов Одессы. Среди них обнаружили ребенка.

"3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести", — уточнил Кипер.

Он добавил, что сейчас на месте идет работа соответствующих специалистов.

"Разбираются завалы, под ними могут находиться люди", — подчеркнул глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Напомним, что в Одессе несколько раз раздавались взрывы. Сначала звуки взрывов были слышны около 01:00. Силы обороны прокомментировали обстрелы.

Позже взрывы в Одессе прогремели после отбоя воздушной тревоги на юге Украины около 01:50.

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