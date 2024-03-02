Труханов розповів, яких пошкоджень завдала РФ інфраструктурі Одеси
Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про молоду загиблу людину.
Про це Геннадій Труханов повідомив у Telegram.
Що відомо про наслідки атаки
"Наразі відомо про одного загиблого. Є поранені — їх ушпиталено. Серйозно пошкоджено багатоповерхівку — частина обвалилася. Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення", — розповів мер Одеси.
У мерії уточнили, що загинула молода людина, постраждалим надають допомогу лікарі.
Труханов додав, що наразі триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби
Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Одесу в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про сімох постраждалих, серед яких одна дитина. Пізніше голова адміністрації сповістив про одного загиблого.
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