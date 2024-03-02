Труханов розповів, яких пошкоджень завдала РФ інфраструктурі Одеси

Мер Одеси Геннадій Труханов (в центрі) на огляді наслідків обстрілу. Фото: t.me/truonline

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про молоду загиблу людину.

Про це Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

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"Наразі відомо про одного загиблого. Є поранені — їх ушпиталено. Серйозно пошкоджено багатоповерхівку — частина обвалилася. Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення", — розповів мер Одеси.

Наслідки атаки РФ на Одесу. Фото: t.me/truonline

У мерії уточнили, що загинула молода людина, постраждалим надають допомогу лікарі.

Труханов додав, що наразі триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Одеси Геннадія Труханова

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли Одесу в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про сімох постраждалих, серед яких одна дитина. Пізніше голова адміністрації сповістив про одного загиблого.