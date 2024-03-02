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Труханов рассказал, какие повреждения нанесла РФ инфраструктуре Одессы

2 марта 2024 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Труханов рассказал, какие повреждения нанесла РФ инфраструктуре Одессы
Мэр Одессы Геннадий Труханов (в центре) на осмотре последствий обстрелов. Фото: t.me/truonline
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города в субботу, 2 марта. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о молодом погибшем человеке.

Об этом Геннадий Труханов сообщил в Telegram.

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Что известно о последствиях атаки

"Пока известно об одном погибшем. Есть раненые — они госпитализированы. Серьезно повреждена многоэтажка — часть обрушилась. Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления" , — рассказал мэр Одессы.

Последствия атаки РФ в Одессу
Последствия атаки РФ в Одессу. Фото: t.me/truonline

В мэрии уточнили, что погиб молодой человек, пострадавшим оказывают помощь врачи.

Труханов добавил, что сейчас идет разбор завалов. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Одессы Геннадия Труханова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Одессы Геннадия Труханова

Напомним, что российские захватчики обстреляли Одессу в ночь на субботу, 2 марта. В результате этого глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Позже глава администрации известил об одном погибшем.

Одесса
Геннадий Труханов
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погибшие

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