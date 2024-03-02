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Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком

2 марта 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком
Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 2 марта российские оккупанты снова атаковали Одессу ударными дронами. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте трагедии и узнали подробности ночной атаки.

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Разбор завалов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Поиски людей под завалами

Из-за попадания боевой части дрона в Одессе разрушен целый подъезд девятиэтажного дома. На сегодняшний день известно о трех погибших и восьми пострадавших, среди них и трехлетний ребенок. Поисковые работы продолжаются, и спасатели пытаются достать из-под завалов мать с ребенком.

"Наши спасательные службы пытаются их достать. Работы очень тяжелые, ведь дом может рухнуть в любой момент", — рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком - фото 2
Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком - фото 3
Из под завалов извлекли тело человека. Фото: Новини.LIVE

Спасенный мужчина

В то же время спасатели сообщают, что из-под завалов достали уцелевшего мужчину. Он все время сидел в люке теплотрассы. Состояние мужчины удовлетворительное.

"Спасатели разбирали завалы. После того как часть удалось убрать, мужчину уволили, он все время просидел в люке теплотрассы. Ему была оказана медицинская помощь", — сообщила представитель МЧС.

Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком - фото 4
Представительница МЧС. Фото: Новини.LIVE

Где открыли оперативный штаб

Сейчас возле места попадания действует мобильный оперативный штаб, там принимают заявки на оформление материальной помощи и консультируют относительно пакета документов, который необходимо собрать для оформления помощи. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что будет проведена процедура предоставления жилья пострадавшим.

"Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Вы видите, что здесь поблизости нет никаких военных объектов, это была атака на гражданских. Всем, кто нуждается в помощи, она будет предоставлена. Мы уже работаем, и наши оперативные штабы принимают заявки", — добавил мэр.

Дроновая атака по Одессе — под завалами ищут мать с ребенком - фото 6
Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. Всего было восемь БпЛА, четыре из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем.

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