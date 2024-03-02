Зруйнована будівля та загублений зайчик — жахливі фото наслідків удару по Одесі
Російські загарбники вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього частина будівлі обвалилася, приваливши авто та людей. Наразі відомо про сімох постраждалих, серед яких трирічна дитина, вагітна жінка та дівчина у важкому стані.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки удару по Одесі 2 березня
За словами голови адміністрації, станом на 5 ранку відомо про загиблого та сімох постраждалих, серед яких:
- вагітна жінка в середньому ступені важкості в лікарні;
- троє осіб з чисельними пораненнями теж госпіталізовані;
- 26-річна дівчина у важкому стані в лікарні;
- ще двоє перебувають у стані середньої важкості;
- трьом, зокрема трирічній дитині допомогу надали на місці.
Також видання "Суспільне Одеса" опублікувало фото наслідків російського удару по місту. На кадрах можна побачити, наскільки сильно постраждав будинок, по якому вдарили росіяни.
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Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
Ще на одних кадрах можна споглядати героїчну роботу рятувальників, правоохоронців, слідчих та медиків, що невпинно шукають ушкоджених одеситів під завалами будинку в надії вчасно прийти на допомогу.
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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.
Крім того, Кіпер раніше повідомляв про сімох постраждалих, серед яких одна дитина та одного загиблого.
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