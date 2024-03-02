Зруйнована будівля та загублений зайчик — жахливі фото наслідків удару по Одесі

Працівники ДСНС розбирають завали житлового будинку в пошуку людей. Фото: Суспільне Одеса

Російські загарбники вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього частина будівлі обвалилася, приваливши авто та людей. Наразі відомо про сімох постраждалих, серед яких трирічна дитина, вагітна жінка та дівчина у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами голови адміністрації, станом на 5 ранку відомо про загиблого та сімох постраждалих, серед яких:

вагітна жінка в середньому ступені важкості в лікарні;

троє осіб з чисельними пораненнями теж госпіталізовані;

26-річна дівчина у важкому стані в лікарні;

ще двоє перебувають у стані середньої важкості;

трьом, зокрема трирічній дитині допомогу надали на місці.

Також видання "Суспільне Одеса" опублікувало фото наслідків російського удару по місту. На кадрах можна побачити, наскільки сильно постраждав будинок, по якому вдарили росіяни.

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса 1 / 5

Ще на одних кадрах можна споглядати героїчну роботу рятувальників, правоохоронців, слідчих та медиків, що невпинно шукають ушкоджених одеситів під завалами будинку в надії вчасно прийти на допомогу.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса 1 / 5

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Крім того, Кіпер раніше повідомляв про сімох постраждалих, серед яких одна дитина та одного загиблого.