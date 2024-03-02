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Зруйнована будівля та загублений зайчик — жахливі фото наслідків удару по Одесі

2 березня 2024 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зруйнована будівля та загублений зайчик — жахливі фото наслідків удару по Одесі
Працівники ДСНС розбирають завали житлового будинку в пошуку людей. Фото: Суспільне Одеса
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Внаслідок цього частина будівлі обвалилася, приваливши авто та людей. Наразі відомо про сімох постраждалих, серед яких трирічна дитина, вагітна жінка та дівчина у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки удару по Одесі 2 березня

За словами голови адміністрації, станом на 5 ранку відомо про загиблого та сімох постраждалих, серед яких:

  • вагітна жінка в середньому ступені важкості в лікарні; 
  • троє осіб з чисельними пораненнями теж госпіталізовані;
  • 26-річна дівчина у важкому стані в лікарні;
  • ще двоє перебувають у стані середньої важкості;
  • трьом, зокрема трирічній дитині допомогу надали на місці.

Також видання "Суспільне Одеса" опублікувало фото наслідків російського удару по місту. На кадрах можна побачити, наскільки сильно постраждав будинок, по якому вдарили росіяни.

  • Наслідки російського удару по Одесі
    Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Ще на одних кадрах можна споглядати героїчну роботу рятувальників, правоохоронців, слідчих та медиків, що невпинно шукають ушкоджених одеситів під завалами будинку в надії вчасно прийти на допомогу.

  • Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
  • Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
    Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського удару по Одесі. Фото: Суспільне Одеса
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Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські загарбники вкотре поцілили в житлову багатоповерхівку міста в суботу, 2 березня. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Крім того, Кіпер раніше повідомляв про сімох постраждалих, серед яких одна дитина та одного загиблого.

Одеса
Одеська область
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будинок
війна в Україні
війна
Олег Кіпер
атака

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