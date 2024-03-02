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Разрушенное здание и потерянный зайчик — ужасные фото последствий удара по Одессе

2 марта 2024 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Разрушенное здание и потерянный зайчик — ужасные фото последствий удара по Одессе
Работники ГСЧС разбирают завалы жилого дома в поиске людей. Фото: Общественное Одесса
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики ударили по жилому многоэтажному дому в Одессе в ночь на субботу, 2 марта. В результате часть здания обрушилась, привалив авто и людей. Пока известно о семи пострадавших, среди которых трехлетний ребенок, беременная женщина и девушка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер .

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Последствия удара по Одессе 2 марта

По словам главы администрации, по состоянию на 5 утра известно о погибшем и семерых пострадавших, среди которых:

  • беременная женщина в средней степени тяжести в больнице;
  • три человека с многочисленными ранениями тоже госпитализированы;
  • 26-летняя девушка в тяжелом состоянии в больнице;
  • еще двое находятся в состоянии средней тяжести;
  • трем, в том числе трехлетнему ребенку, помощь оказали на месте.

Также издание "Общественное Одесса" опубликовало фото последствий российского удара по городу. На кадрах можно увидеть, как сильно пострадал дом, по которому ударили россияне.

  • Последствия российского удара по Одессе
    Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Последствия русского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
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Еще на одних кадрах можно наблюдать героическую работу спасателей, правоохранителей, следователей и медиков, которые постоянно ищут поврежденных одесситов под завалами дома в надежде вовремя прийти на помощь.

  • Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
  • Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
    Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российского удара по Одессе. Фото: Общественное Одесса
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Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские захватчики в очередной раз попали в жилую многоэтажку города в субботу, 2 марта. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Кроме того, Кипер ранее сообщал о семи пострадавших , среди которых один ребенок и один погибший .

Одесса
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Олег Кипер
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