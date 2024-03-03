Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання дрона в будинок arrow

В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання дрона в будинок

3 березня 2024 21:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання дрона в будинок
Пошуково-рятувальна операція на місці влучання дрона в багатоповерхівку в Одесі. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська завдали удару по Одесі 2 березня. Внаслідок ворожої атаки один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили. 

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram неділю, 3 березня.

Читайте також:

В Одесі завершили пошукову операцію на місці трагедії

Співробітники ДСНС майже дві доби здійснювали пошук поранених та загиблих під завалами зруйнованої багатоповерхівки. О 20:46 3 березня Кіпер повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершилася. Загалом окупанти вбили 12 людей, з яких п'ятеро дітей.

"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", — вказав голова ОДА.

Скриншот допису Кіпера
Скриншот допису Кіпера

Влучання дрона в багатоповерхівку в Одесі — наслідки

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі.

Росіяни вбили військового Олега Кравця та всю його сім'ю. Серед загиблих під завалами було знайдено також найменшу дитину. Ним виявилося тримісячне немовля. 

Також 3 березня з-під завалів рятувальники дістали тіло 10-річного хлопчика Сергія та тіло 8-річної дівчинки Злати.

В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Одеса
війна
Україна
обстріли
рятувальники
будинок
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року