В Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання дрона в будинок

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання дрона в багатоповерхівку в Одесі. Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару по Одесі 2 березня. Внаслідок ворожої атаки один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram неділю, 3 березня.

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Співробітники ДСНС майже дві доби здійснювали пошук поранених та загиблих під завалами зруйнованої багатоповерхівки. О 20:46 3 березня Кіпер повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершилася. Загалом окупанти вбили 12 людей, з яких п'ятеро дітей.

"Внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", — вказав голова ОДА.

Скриншот допису Кіпера

Влучання дрона в багатоповерхівку в Одесі — наслідки

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі.

Росіяни вбили військового Олега Кравця та всю його сім'ю. Серед загиблих під завалами було знайдено також найменшу дитину. Ним виявилося тримісячне немовля.

Також 3 березня з-під завалів рятувальники дістали тіло 10-річного хлопчика Сергія та тіло 8-річної дівчинки Злати.

В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.