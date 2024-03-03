Тато, мама і троє дітей — в Одесі російський дрон убив цілу родину

Тетяна та Олег Кравці. Фото: Facebook

В Одесі через атаку росіян по житловому будинку загинув полковник Олег Кравець. Чоловік був колишнім замкомандиром 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Окупанти також вбили всю його сім'ю.



Про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Facebook.

Допис на сторінці бригади. Фото: скриншот

"2 березня 2024 року, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі, трагічно загинув колишній заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Кравець Олег Володимирович", — зазначено у повідомленні.



Там додали, що наразі тривають пошуки ще двох дітей — Сергія 9 років та 8-річної Злати. З тілом Тетяни Кравець, яка теж служила у бригаді, знайшли її загиблу 7-місячну доньку Лізу.



"Жорстоке вбивство цілої родини армією агресора біллю відгукується в серці кожного з нас", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, п’ятеро людей, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Наразі під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.



Окрім цього, Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладає зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей.



Додамо, що сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.