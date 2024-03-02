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Ще одне тіло дістали з-під завалів в Одесі — у місті на завтра оголосили День жалоби

2 березня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ще одне тіло дістали з-під завалів в Одесі — у місті на завтра оголосили День жалоби
Бригада швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На місці влучання в Одесі дістали ще одне тіло. Кількість жертв терористичної атаки росіян зросла до чотирьох. Також стали відомі дані трьох інших загиблих.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ще одне тіло деблоковано з-під завалів. Встановлено дані трьох інших загиблих: жінка 1952 року народження, чоловік 1988 р.н. та малюк 2021 року народження", — написав він.

Пошукова операція продовжується

За інформацією ЗМІ, тіло дістали біля 13.00, попередньо це чоловік  віком до 50 років. Пошуково-рятувальна операція триває і наразі відомо про 12 людей зниклих безвісти, ще 8 отримали поранення. 

Ще одне тіло дістали з-під завалів в Одесі — у місті на завтра оголосили День жалоби - фото 1
Рятувальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

День жалоби в Одесі 

З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій, завтра, 3 березня 2024 року, у місті оголошено День жалоби.На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста, міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Ще одне тіло дістали з-під завалів в Одесі — у місті на завтра оголосили День жалоби - фото 2
Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною. Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

росія
Одеса
війна
Одеська область
Одеська ОДА
атака

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