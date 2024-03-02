Ще одне тіло дістали з-під завалів в Одесі — у місті на завтра оголосили День жалоби
На місці влучання в Одесі дістали ще одне тіло. Кількість жертв терористичної атаки росіян зросла до чотирьох. Також стали відомі дані трьох інших загиблих.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ще одне тіло деблоковано з-під завалів. Встановлено дані трьох інших загиблих: жінка 1952 року народження, чоловік 1988 р.н. та малюк 2021 року народження", — написав він.
Пошукова операція продовжується
За інформацією ЗМІ, тіло дістали біля 13.00, попередньо це чоловік віком до 50 років. Пошуково-рятувальна операція триває і наразі відомо про 12 людей зниклих безвісти, ще 8 отримали поранення.
День жалоби в Одесі
З метою вшанування пам’яті загиблих від російських терористичних дій, завтра, 3 березня 2024 року, у місті оголошено День жалоби.На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста, міськрада рекомендує обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Атака на Одесу
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною. Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.
Читайте Новини.LIVE!