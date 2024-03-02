Серед загиблих в Одесі є дитина — прокуратура розпочала розслідування
В Одесі з під завалів зруйнованого житлового будинку дістали ще одне тіло. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а прокурори вже фіксують наслідки.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Постраждалі унаслідок атаки
За його словами наразі відомо, що 8 людей постраждали, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Серед них і четверо малолітніх дітей.
"Вже троє загиблих, з них одна дитина. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити українців у будь-який спосіб. Одеса майже кожного дня потерпає від обстрілів", — наголосив генпрокурор.
Також Костін додав, що світ має об'єднатися для допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.
"Ця зброя дасть можливість не тільки звільнити нашу країну від агресора, ця зброя дасть можливість захистити мирних українців від вбивств, які відбуваються щодня на нашій землі, а також захистити тих українців, які ще перебувають на тимчасово окупованих територіях", — зазначив прокурор.
Прокурори розпочали розслідування
Окрім цього, він повідомив, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на Одесу. Адже це перший випадок, коли дрон завдав таких значних руйнувань.
"Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань ракетами. Але це перший випадок, я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Тому безумовно будемо вивчати, але попередня інформація — що запуск був з території окупованого Криму", — додав Андрій Костін.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих, серед них трирічна дитина.
Читайте Новини.LIVE!