Серед загиблих в Одесі є дитина — прокуратура розпочала розслідування

Рятувальники дістали тіло. Фото: Новини.LIVE

В Одесі з під завалів зруйнованого житлового будинку дістали ще одне тіло. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а прокурори вже фіксують наслідки.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Постраждалі унаслідок атаки

За його словами наразі відомо, що 8 людей постраждали, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Серед них і четверо малолітніх дітей.

"Вже троє загиблих, з них одна дитина. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити українців у будь-який спосіб. Одеса майже кожного дня потерпає від обстрілів", — наголосив генпрокурор.

Також Костін додав, що світ має об'єднатися для допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

"Ця зброя дасть можливість не тільки звільнити нашу країну від агресора, ця зброя дасть можливість захистити мирних українців від вбивств, які відбуваються щодня на нашій землі, а також захистити тих українців, які ще перебувають на тимчасово окупованих територіях", — зазначив прокурор.

Андрій Костін. Фото: Новини.LIVE

Прокурори розпочали розслідування

Окрім цього, він повідомив, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом атаки ударних БпЛА на Одесу. Адже це перший випадок, коли дрон завдав таких значних руйнувань.

"Ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань ракетами. Але це перший випадок, я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Тому безумовно будемо вивчати, але попередня інформація — що запуск був з території окупованого Криму", — додав Андрій Костін.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований автомобіль. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих, серед них трирічна дитина.