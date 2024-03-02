Среди погибших в Одессе есть ребенок — прокуратура начала расследование

Спасатели получили тело. Фото: Новини.LIVE

В Одессе из-под завалов разрушенного жилого дома достали еще одно тело. Поисково-спасательные работы продолжаются, а прокуроры уже фиксируют последствия.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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Пострадавшие в результате атаки

По его словам, сейчас известно, что восемь человек пострадали еще 12 числятся пропавшими без вести. В их числе и четверо малолетних детей.

"Уже трое погибших, из них один ребенок. Это еще одно преступление Российской Федерации, которое пытается уничтожить украинцев любым способом. Одесса почти каждый день подвергается обстрелам", — подчеркнул генпрокурор.

Также Костин добавил, что мир должен быть объединен для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

"Это оружие позволит не только освободить нашу страну от агрессора, это оружие позволит защитить мирных украинцев от убийств, которые совершаются ежедневно на нашей земле, а также защитить тех украинцев, которые еще находятся на временно оккупированных территориях", — отметил прокурор.

Андрей Костин. Фото: Новости.

Прокуроры начали расследование

Кроме этого, он сообщил, что правоохранители начали расследование по факту атаки ударных БпЛА в Одессу. Ведь это первый случай, когда дрон нанес столь значительные разрушения.

"Мы с вами к сожалению были свидетелями именно таких последствий во время обстрелов и попаданий ракетами, но это первый случай я просто не помню другого случая, когда обстрел дроном привел к таким последствиям. Поэтому, безусловно, будем изучать, но предварительная информация, что запуск был с территории оккупированного Крыма", — добавил Андрей Костин.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. Всего было восемь БПЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком. На сегодня известно о трех погибших и восьми пострадавших, среди них и трехлетний ребенок.