Еще одно тело извлекли из-под завалов в Одессе — в городе на завтра объявили День траура
На месте попадания в Одессе нашли еще одно тело. Число жертв террористической атаки россиян возросло до четырех. Также стали известны данные троих других погибших.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Еще одно тело деблокировано из-под завалов. Установлены данные трех других погибших: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 г.р. и малыш 2021 года рождения", — написал он.
Поисковая операция продолжается
По информации СМИ, тело получили около 13.00, предварительно это мужчина в возрасте до 50 лет. Поисково-спасательная операция продолжается и сейчас известно о 12 людях пропавших без вести, еще 8 получили ранения.
День траура в Одессе
С целью почтить память погибших от российских террористических действий, завтра, 3 марта 2024 года, в городе объявлен День траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Атака на Одессу
Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком. Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.
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