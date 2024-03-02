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Еще одно тело извлекли из-под завалов в Одессе — в городе на завтра объявили День траура

2 марта 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Еще одно тело извлекли из-под завалов в Одессе — в городе на завтра объявили День траура
Бригада скорой помощи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На месте попадания в Одессе нашли еще одно тело. Число жертв террористической атаки россиян возросло до четырех. Также стали известны данные троих других погибших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Еще одно тело деблокировано из-под завалов. Установлены данные трех других погибших: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 г.р. и малыш 2021 года рождения", — написал он.

Поисковая операция продолжается

По информации СМИ, тело получили около 13.00, предварительно это мужчина в возрасте до 50 лет. Поисково-спасательная операция продолжается и сейчас известно о 12 людях пропавших без вести, еще 8 получили ранения.

Еще одно тело извлекли из-под завалов в Одессе — в городе на завтра объявили День траура - фото 1
Спасатели на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

День траура в Одессе

С целью почтить память погибших от российских террористических действий, завтра, 3 марта 2024 года, в городе объявлен День траура. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города горсовет рекомендует ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Еще одно тело извлекли из-под завалов в Одессе — в городе на завтра объявили День траура - фото 2
Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одессу

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком. Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

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