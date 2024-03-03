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Під завалами будинку в Одесі ще двоє дітей — ДСНС

3 березня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Під завалами будинку в Одесі ще двоє дітей — ДСНС
Медики на місці трагедії. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ще двоє людей, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Наразі під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області

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"Двоє людей, які були в переліках, живі, звернулися до нас. За інформацією — під завалами ще дві дитини. Рятувальники продовжують пошуки", — зазначили рятувальники. 

Кількість постраждалих через атаку

Наразі відомо, що загальна кількість загиблих — 10 людей. Останніми з-під завалів дістали матір з восьмимісячним немовлям. Їх знайшли у міцних обіймах. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де ще можуть перебувати люди. 

Атака на Одесу: що відомо

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загалом 18 квартир.  

Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

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