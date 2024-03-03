Атака на Одесу — до рятувальників звернулися люди, яких вважали зниклими безвісти

Рятувальники працюють з людьми. Фото: Новини.LIVE

Три людини, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Вони самі вийшли на зв’язок з рятувальниками.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

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"Невеличка така гарна для нас новина — ці люди живі. За інформацією, під завалами можуть бути ще 4 людини", — додали у відомстві.

Кількість постраждалих через атаку

Наразі відомо, що загальна кількість загиблих, на жаль, зросла до 10. Останніми з-під завалів дістали матір з восьмимісячним немовлям. Їх знайшли у міцних обіймах. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії, де ще можуть перебувати люди.

Рятувальники дістають тіла. Фото: ДСНС.

Атака на Одесу: що відомо

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загалом 18 квартир.

Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.