Атака на Одессу — к спасателям обратились люди, считавшиеся пропавшими без вести

Спасатели работают с людьми. Фото: Новини.LIVE

Три человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. Они сами вышли на связь со спасателями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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"Небольшая такая хорошая для нас новость — эти люди живы. По информации, под завалами могут быть еще 4 человека", — добавили в ведомстве.

Количество пострадавших из-за атаки

Пока известно, что общее число погибших, к сожалению, выросло до 10. Последними из-под завалов достали мать с восьмимесячным младенцем. Их нашли в крепких объятиях. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, где могут находиться люди.

Спасатели достают тела. Фото: ГСЧС.

Атака на Одессу: что известно

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Сегодня в Одессе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.