В Одесі зросла кількість жертв внаслідок атаки російських дронів
В Одесі кількість жертв російської атаки дронів зросла до десяти. Наразі триває деблокування тіла загиблої жінки.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у неділю, 3 березня.
Кількість загиблих в Одесі зросла
Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали удару по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок цього є руйнування, вбиті і постраждалі.
Сьогодні кількість загиблих зросла до десяти. Зараз триває деблокування тіла загиблої жінки. Поряд з нею було виявлено тіло дитини. За попередніми даними їй нема і року.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Рятувальна операція на місці влучання ворожого БпЛА триває вже 20-ту годину.
Крім того, 3 березня в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар.
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