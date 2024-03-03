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В Одесі зросла кількість жертв внаслідок атаки російських дронів

3 березня 2024 10:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Одесі зросла кількість жертв внаслідок атаки російських дронів
Наслідки російської атаки по Одесі. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Одесі кількість жертв російської атаки дронів зросла до десяти. Наразі триває деблокування тіла загиблої жінки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у неділю, 3 березня.

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В Одесі знайшли загиблих жінку і дитину. Фото: скриншот

Кількість загиблих в Одесі зросла

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали удару по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок цього є руйнування, вбиті і постраждалі.

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Пост про загиблу жінку. Фото: скриншот

Сьогодні кількість загиблих зросла до десяти. Зараз триває деблокування тіла загиблої жінки. Поряд з нею було виявлено тіло дитини. За попередніми даними їй нема і року.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Рятувальна операція на місці влучання ворожого БпЛА триває вже 20-ту годину.

Крім того, 3 березня в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар. 

Одеса
війна
Україна
Олег Кіпер
жертви

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