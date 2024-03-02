Зеленський відреагував на атаку дронів по будинку в Одесі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі, внаслідок чого загинули семеро людей. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.

Звернення українського лідера опублікували на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Удар по Одесі — реакція Зеленського

Президент зазначив, що весь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда".

Наразі ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати — є інформація про людей під завалами.

"Станом на цей час відомо про сім загиблих, і серед них дві дитини. Немовля — чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик – Марк, ще трьох років дитині не виповнилось. Мої співчуття всім рідним та близьким", — сказав Зеленський.

Також відомо про восьмеро постраждалих людей, а всім, хто був поранений, надається необхідна допомога.

Глава держави наголосив, що в атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може — це терор, який має на меті виключно залякування та вбивство людей.

Він додав, що світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет, а тому затягування з постачанням зброї для України призводить до таких втрат.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Відомо, що через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку.

А завтра, 3 березня, в місті оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.