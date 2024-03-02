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Зеленский отреагировал на атаку дронов по дому в Одессе

2 марта 2024 19:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на атаку дронов по дому в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удары дроном по жилому дому в Одессе, в результате чего погибли семь человек. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт оккупантов.

Обращение украинского лидера было опубликовано на сайте Офиса Президента Украины.

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Президент отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда".

Пока ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать — есть информация о людях под завалами.

"По состоянию на данный момент известно о семи погибших, и среди них два ребенка. Младенец — четыре месяца, его звали Тимофей. Но мальчик — Марк, еще три года ребенку не исполнилось. Мои соболезнования всем родным и близким", — сказал Зеленский.

Также известно о восьмерых пострадавших людях, а всем, кто был ранен, оказывается необходимая помощь.

Глава государства подчеркнул, что в атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может — это террор, который имеет целью исключительно запугивание и убийство людей.

Он добавил, что у мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет, а потому затягивание с поставкой оружия для Украины приводит к таким потерям.

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Известно, что из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.

А завтра, 3 марта, в городе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Владимир Зеленский
Одесса
беспилотники
оккупанты
война в Украине

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