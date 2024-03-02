Російський дрон в Одесі пошкодив тепломережу — без опалення 11 будинків

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок влучання ворожого дрона до житлового будинку у місті Одеса пошкоджена тепломережа. Це призвело до відсутності опалення в будинках та навчальних закладах.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає теплопостачання

За інформацією, загалом через атаку наразі 11 будинків без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку.

"Служби КП "ТМО" разом із всіма іншими відповідними службами працюють цілодобово. Робимо все можливе, щоб протягом дня під'єднати до опалення всі обʼєкти", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, комунальники планують також відновити тепло і в частині зруйнованого будинку. Зазначається, що роботи вестимуть в спільній взаємодії з керуючою компанією, теплопостачання повернуть у дві третини будинка, які не постраждали.

Атака на Одесу

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною.

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Одесити із сусідніх будинків поділилися з журналістами Новини.LIVE емоціями пережитої ночі.