Российский дрон в Одессе повредил теплосеть — без отопления 11 домов
В результате попадания вражеского дрона в жилой дом в городе Одесса, повреждена теплосеть. Это привело к отсутствию отопления в домах и учебных заведениях.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет теплоснабжения
По информации, всего из-за атаки сейчас 11 домов без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.
"Службы КП "ТМО" вместе со всеми соответствующими службами работают круглосуточно. Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, коммунальщики планируют восстановить тепло и в части разрушенного дома. Отмечается, что работы будут проводить в совместном взаимодействии с управляющей компанией, теплоснабжение вернут в две трети не пострадавших дома.
Атака на Одессу
В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком.
Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.
Одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.
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