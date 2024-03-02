Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российский дрон в Одессе повредил теплосеть — без отопления 11 домов arrow

Российский дрон в Одессе повредил теплосеть — без отопления 11 домов

2 марта 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российский дрон в Одессе повредил теплосеть — без отопления 11 домов
Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В результате попадания вражеского дрона в жилой дом в городе Одесса, повреждена теплосеть. Это привело к отсутствию отопления в домах и учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет теплоснабжения

По информации, всего из-за атаки сейчас 11 домов без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.

"Службы КП "ТМО" вместе со всеми соответствующими службами работают круглосуточно. Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, коммунальщики планируют восстановить тепло и в части разрушенного дома. Отмечается, что работы будут проводить в совместном взаимодействии с управляющей компанией, теплоснабжение вернут в две трети не пострадавших дома.

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.

Одесса
Одесская область
Новости Одессы
дроны
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности