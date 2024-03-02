Российский дрон в Одессе повредил теплосеть — без отопления 11 домов

Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE

В результате попадания вражеского дрона в жилой дом в городе Одесса, повреждена теплосеть. Это привело к отсутствию отопления в домах и учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет теплоснабжения

По информации, всего из-за атаки сейчас 11 домов без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.

"Службы КП "ТМО" вместе со всеми соответствующими службами работают круглосуточно. Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, коммунальщики планируют восстановить тепло и в части разрушенного дома. Отмечается, что работы будут проводить в совместном взаимодействии с управляющей компанией, теплоснабжение вернут в две трети не пострадавших дома.

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.