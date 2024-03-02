Було дуже страшно — одесити розказали про пережиту ніч під звуки вибухів

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE

Одеса пережила ще одну страшну ніч. Російські окупанти тероризували місто ударними дронами. Атака тривала всього годину, але, за інформацією військових, за цей час було збито сім "шахедів", ще один влучив в житловий будинок.

Одесити із сусідніх будинків поділилися з журналістами Новини.LIVE емоціями пережитої ночі.

Читайте також:

Було дуже страшно

Літня жінка Лєра Василівна розказує, що проснулась від гучних звуків, коли виглянула у вікно — побачила уже вогонь. Горів сусідній будинок навпроти.

"Стріляли, стріляли, а потім як бахнуло. Я подивилась, у нас все добре, а навпроти горить. Дуже сильно стріляли, дуже злякалась", — каже жінка.

І додає, що в укриття сама не спускається, бо уже в такому віці дуже важко ходити.

Одеситка розказує про пережиту ніч. Фото: Новини.LIVE

Люди вибігали у чому були

Ще одна жителька Одеси Галина розповіла, що дуже злякалася гучних звуків, та коли побачила, що горить сусідній будинок — відразу кинулась на допомогу.

"Десь біля другої ночі почула вибух. Вибігла сюди, тут люди виходили у чому були. Жінки, діти, на холод… Страшно, просто неможливо", — зазначила одеситка.

Галина каже, що укриття поблизу їхніх будинків немає. Все що є, так це підвальне приміщення, яке на початку війни намагалися привести до ладу, але так і не зробили цього.

Галина, каже, що поблизу немає укриття. Фото: Новини.LIVE

Атака на Одесу

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною.

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на завтра, 3 березня 2024 року, оголошено День жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.