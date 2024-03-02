Наталя Гуменюк заявила, що ворог модернізував ударні дрони — подробиці

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни модернізували дрони типу "Shahed" та змінили тактику для заподіяння більшої шкоди. Зокрема сьогодні вночі БпЛА летіли низько над промисловою інфраструктурою та житловими будинками та ймовірно несли на собі посилену бойову частину.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"Вони модифікують свої дрони, збільшуючи двигуни та бойову частину. Цілком можливо, що у дрона який влучив у будинок могла бути посилена бойова частина. Це вже установить слідство", — сказала Наталя Гуменюк.

За її словами, вночі "шахеди" летіли на низьких висотах для ускладнення роботи систем протиповітряної оборони. При цьому атака була здійснена з різних напрямків, зокрема з боку Чорного моря. За даними Гуменюк, сім дронів вдалося успішно знищити.

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Всього було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, під завалами зараз шукають матір з дитиною. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих, серед них і трирічна дитина.