Наталья Гуменюк заявила, что враг модернизировал ударные дроны — подробности

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне модернизировали дроны типа "Shahed" и изменили тактику для большего ущерба. В частности, сегодня ночью БпЛА летели низко над промышленной инфраструктурой и жилыми домами и вероятно несли на себе усиленную боевую часть.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталя Гуменюк.

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"Они модифицируют свои дроны, увеличивая двигатели и боевую часть. Вполне возможно, что у попавшего в дом дрона могла быть усилена боевая часть. Это уже установит следствие", — сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, ночью "шахеды" летели на низких высотах для усложнения работы систем противовоздушной обороны. При этом атака была осуществлена по разным направлениям, в частности со стороны Черного моря. По данным Гуменюк, семь дронов удалось успешно уничтожить.

Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. Всего было восемь БПЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком. На сегодняшний день известно о трех погибших и восьми пострадавших, среди них и трехлетний ребенок.