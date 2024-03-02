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Было очень страшно — одесситы рассказали о пережитой ночи под звуки взрывов

2 марта 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Было очень страшно — одесситы рассказали о пережитой ночи под звуки взрывов
Спасатели работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса пережила еще одну страшную ночь. Российские оккупанты терроризировали город ударными дронами. Атака длилась всего час, но, по информации военных, за это время было сбито семь "шахедов", еще один попал в жилой дом.

Одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.

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Было очень страшно

Пожилая женщина Лера Васильевна рассказывает, что проснулась от громких звуков, когда выглянула в окно — увидела уже огонь. Горел соседний дом напротив.

"Стреляли, стреляли, а потом как бахнуло. Я посмотрела, у нас все хорошо, а напротив горит. Очень сильно стреляли, очень испугалась", — говорит женщина.

И добавляет, что в укрытие сама не спускается, потому что уже в таком возрасте очень тяжело ходить.

Было очень страшно — одесситы рассказали о пережитой ночи под звуки взрывов - фото 1
Одесситка рассказывает о пережитой ночи. Фото: Новости.

Люди выбегали в чем были

Еще одна жительница Одессы Галина рассказала, что очень испугалась громких звуков. Когда увидела, что горит соседний дом, — сразу бросилась на помощь.

"Где-то около двух ночи услышала взрыв. Выбежала сюда, здесь люди выходили в чем были. Женщины, дети, на холод… Страшно, просто невозможно", — отметила одесситка.

Галина говорит, что укрытия вблизи их домов нет. Все, что есть, так это подвальное помещение, которое в начале войны пытались привести в порядок, но так и не сделали этого.

Было очень страшно – одесситы рассказали о пережитой ночи под звуки взрывов - фото 2
Галина говорит, что поблизости нет укрытия. Фото: Новости.

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, под завалами сейчас ищут мать с ребенком.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Было очень страшно – одесситы рассказали о пережитой ночи под звуки взрывов - фото 3
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новости.

В Одессе на завтра, 3 марта 2024 года, объявлен День траура по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

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