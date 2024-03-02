Атака дронів на Одесу — під завалами ще можуть знаходитись люди

Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

В Одесі у суботу, 2 березня, внаслідок удару російським дроном по будинку загинули семеро людей. Під завалами в місті ще можуть перебувати люди.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер в ефірі Ми — Україна.

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Скриншот допису Ми — Україна

Удар по Одесі 2 березня

"Ми на сьогодні не можемо підтвердити місцезнаходження ще восьми людей, в тому числі двох дітей — 8 і 10 років", — сказав Кіпер.

За його словами, серед загиблих в Одесі були діти — трирічний Марк і чотиримісячний Тимофій. Під час удару вони спали в ліжку, а їх батько перебував в сусідній кімнаті та дивом залишився живий.

Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

Голова ОВА розповів, що з восьми постраждалих одна жінка у важкому стані — вона перебуває в лікарні. Ще троє самостійно звернулися до медиків, інші ж — отримали травми середнього ступеня важкості, їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Відомо, що через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку.

А завтра, 3 березня, в місті оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.