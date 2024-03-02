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Атака дронов на Одессу — под завалами еще могут находиться люди

2 марта 2024 19:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака дронов на Одессу — под завалами еще могут находиться люди
Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Одессе в субботу, 2 марта, в результате удара российским дроном по дому погибли семь человек. Под завалами в городе могут находиться люди.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в эфире Ми — Україна.

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Скриншот сообщения Ми — Україна

Удар по Одессе 2 марта

"Мы на сегодняшний день не можем подтвердить местонахождение еще восьми человек, в том числе двоих детей — 8 и 10 лет", — сказал Кипер.

По его словам, среди погибших в Одессе были дети — трехлетний Марк и четырехмесячный Тимофей. При ударе они спали в постели, а их отец находился в соседней комнате и чудом остался жив.

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Разбор завалов в Одессе. Фото: ГСЧС

Глава ОВА рассказал, что из восьми пострадавших одна женщина в тяжелом состоянии — она находится в больнице. Еще трое самостоятельно обратились к медикам, другие же получили травмы средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Известно, что из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения . Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.

А завтра, 3 марта, в городе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Одесса
беспилотники
дроны
война в Украине

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