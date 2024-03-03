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В Одессе возросло количество жертв в результате атаки российских дронов

3 марта 2024 10:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одессе возросло количество жертв в результате атаки российских дронов
Последствия русской атаки по Одессе. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Одессе количество жертв российской атаки дронов возросло до десяти. В настоящее время продолжается деблокирование тела погибшей женщины.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в воскресенье, 3 марта.

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В Одессе нашли погибшую женщину и ребенка. Фото: скриншот

Число погибших в Одессе выросло

Российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удар по многоэтажке в Одессе. В результате есть разрушения, убитые и пострадавшие.

Сегодня количество погибших выросло до десяти. Сейчас идет деблокирование тела погибшей женщины. Рядом с ним было обнаружено тело ребенка. По предварительным данным, ему нет и года.

скрін
Пост о погибшей женщине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удары дроном по жилому дому в Одессе. Спасательная операция на месте попадания вражеского БпЛА длится уже 20 часов.

Кроме того, 3 марта в городе объявили днем траура по погибшим из-за российского удара.

Одесса
война
Украина
Олег Кипер
жертвы

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