В Одесі вже 20 годин триває рятувальна операція — що відомо станом на зараз

Будинок, в який влучив дрон. Фото: ДСНС

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Рятувальна операція на місці влучання ворожого БпЛА триває вже 20-ту годину.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер в Telegram.

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Удар дрона по будинку в Одесі 2 березня

Станом 21:30 внаслідок удару дроном по будинку відомо про вісьмох загиблих:

троє чоловіків 35, 40 та 54 років;

двоє жінок 73 та 31 років;

двоє дітей 3 років та 4 місяці.

Також щойно з-під завалів дістали ще одне тіло жінки — її дані встановлюються.

Особисті речі, які викинуло з будинку. Фото: ДСНС

На місці трагедії працюють всі відповідні служби.

Кіпер розповів, що з проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина.

Будинок, в який влучив дрон. Фото: ДСНС

"У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду", — зазначив голова ОВА.

Він розповів, що увесь день небайдужі одесити приносять воду, продукти харчування та теплі речі.

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, вночі 2 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок "прильоту" одного з них був зруйнований багатоповерховий житловий будинок.

Увечері рятувальники дістали тіла матері та дитини з-під завалів житлового будинку в Одесі. Згодом кількість жертв знову збільшилася — з-під уламків будинку витягнули тіло жінки. Її особа встановлюється.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.

Крім того, 3 березня в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар.