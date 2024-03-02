В Одесі вже 20 годин триває рятувальна операція — що відомо станом на зараз
Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Рятувальна операція на місці влучання ворожого БпЛА триває вже 20-ту годину.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер в Telegram.
Удар дрона по будинку в Одесі 2 березня
Станом 21:30 внаслідок удару дроном по будинку відомо про вісьмох загиблих:
- троє чоловіків 35, 40 та 54 років;
- двоє жінок 73 та 31 років;
- двоє дітей 3 років та 4 місяці.
Також щойно з-під завалів дістали ще одне тіло жінки — її дані встановлюються.
На місці трагедії працюють всі відповідні служби.
Кіпер розповів, що з проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина.
"У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду", — зазначив голова ОВА.
Він розповів, що увесь день небайдужі одесити приносять воду, продукти харчування та теплі речі.
Нагадаємо, вночі 2 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок "прильоту" одного з них був зруйнований багатоповерховий житловий будинок.
Увечері рятувальники дістали тіла матері та дитини з-під завалів житлового будинку в Одесі. Згодом кількість жертв знову збільшилася — з-під уламків будинку витягнули тіло жінки. Її особа встановлюється.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.
Крім того, 3 березня в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар.
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