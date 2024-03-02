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В Одесі вже 20 годин триває рятувальна операція — що відомо станом на зараз

2 березня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Одесі вже 20 годин триває рятувальна операція — що відомо станом на зараз
Будинок, в який влучив дрон. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Рятувальна операція на місці влучання ворожого БпЛА триває вже 20-ту годину.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер в Telegram.

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Станом 21:30 внаслідок удару дроном по будинку відомо про вісьмох загиблих:

  • троє чоловіків 35, 40 та 54 років;
  • двоє жінок 73 та 31 років;
  • двоє дітей 3 років та 4 місяці.

Також щойно з-під завалів дістали ще одне тіло жінки — її дані встановлюються. 

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Особисті речі, які викинуло з будинку. Фото: ДСНС

На місці трагедії працюють всі відповідні служби.

Кіпер розповів, що з проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина.

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Будинок, в який влучив дрон. Фото: ДСНС

"У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду", — зазначив голова ОВА.

Він розповів, що увесь день небайдужі одесити приносять воду, продукти харчування та теплі речі.

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Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, вночі 2 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок "прильоту" одного з них був зруйнований багатоповерховий житловий будинок.

Увечері рятувальники дістали тіла матері та дитини з-під завалів житлового будинку в Одесі. Згодом кількість жертв знову збільшилася — з-під уламків будинку витягнули тіло жінки. Її особа встановлюється.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.

Крім того, 3 березня в місті оголосили днем жалоби за загиблими через російський удар. 

Одеса
безпілотники
дрони
війна в Україні

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