В Одессе уже 20 часов идет спасательная операция — что известно по состоянию на данный момент

Дом, в который попал дрон. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удары дроном по жилому дому в Одессе. Спасательная операция на месте попадания вражеского БпЛА длится уже 20 часов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Удар дрона по дому в Одессе 2 марта

По состоянию на 21:30 в результате удара дроном по дому известно о восьми погибших:

трое мужчин 35, 40 и 54 лет;

две женщины 73 и 31 лет;

двое детей 3 года и 4 месяца.

Также только из-под завалов достали еще одно тело женщины — ее данные устанавливаются.

Личные вещи, выброшенные из дома. Фото: ГСЧС

На месте трагедии работают все соответствующие службы.

Кипер рассказал, что с просьбой предоставить временное жилье обратился один человек.

Дом, в который попал дрон. Фото: ГСЧС

"В дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, возвращено отопление. В частности, и в дом, в котором произошло обрушение одного крайнего подъезда", — отметил глава ОВА.

Он рассказал, что весь день неравнодушные одесситы приносят воду, продукты питания и теплые вещи.

Скриншот сообщения Кипера

Напомним, ночью 2 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате "прилета" одного из них был разрушен многоэтажный жилой дом.

Вечером спасатели извлекли тела матери и ребенка из-под завалов жилого дома в Одессе. Впоследствии количество жертв снова увеличилось — из-под обломков дома вытащили тело женщины. Ее личность устанавливается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт оккупантов.

Кроме того, 3 марта в городе объявили днем траура по погибшим из-за российского удара.