Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе уже 20 часов идет спасательная операция — что известно по состоянию на данный момент arrow

В Одессе уже 20 часов идет спасательная операция — что известно по состоянию на данный момент

2 марта 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Одессе уже 20 часов идет спасательная операция — что известно по состоянию на данный момент
Дом, в который попал дрон. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удары дроном по жилому дому в Одессе. Спасательная операция на месте попадания вражеского БпЛА длится уже 20 часов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

Читайте также:

Удар дрона по дому в Одессе 2 марта

По состоянию на 21:30 в результате удара дроном по дому известно о восьми погибших:

  • трое мужчин 35, 40 и 54 лет;
  • две женщины 73 и 31 лет;
  • двое детей 3 года и 4 месяца.

Также только из-под завалов достали еще одно тело женщины — ее данные устанавливаются.

null
Личные вещи, выброшенные из дома. Фото: ГСЧС

На месте трагедии работают все соответствующие службы.

Кипер рассказал, что с просьбой предоставить временное жилье обратился один человек.

null
Дом, в который попал дрон. Фото: ГСЧС

"В дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, возвращено отопление. В частности, и в дом, в котором произошло обрушение одного крайнего подъезда", — отметил глава ОВА.

Он рассказал, что весь день неравнодушные одесситы приносят воду, продукты питания и теплые вещи.

null
Скриншот сообщения Кипера

Напомним, ночью 2 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате "прилета" одного из них был разрушен многоэтажный жилой дом.

Вечером спасатели извлекли тела матери и ребенка из-под завалов жилого дома в Одессе. Впоследствии количество жертв снова увеличилось  из-под обломков дома вытащили тело женщины. Ее личность устанавливается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт оккупантов.

Кроме того, 3 марта в городе объявили днем траура по погибшим из-за российского удара.

Одесса
беспилотники
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности