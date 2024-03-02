В Одесі витягли з-під завалів тіло матері з дитиною
В Одесі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу вночі, 2 березня. Наразі відомо, що жертвами атаки ворога стали семеро людей.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegam.
Загиблі внаслідок обстрілу Одеси
"Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести", — йдеться у повідомленні.
Також внаслідок атаки РФ поранено вісім людей, у тому числі одна дитина. Рятувальники врятували п'ятьох осіб.
Оновлено 17:59. Під завалами виявлено тіла матері з дитиною. Таким чином, кількість загиблих зросла до семи осіб.
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Кореспондент Новини.LIVE, який перебуває на місці події, повідомив, що дитині було три місяці.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.
Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.
Окрім цього, через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку.
В Одесі завтра, 3 березня 2024 року, оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Додамо, одесити із сусідніх будинків поділилися з журналістами Новини.LIVE емоціями пережитої ночі.
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