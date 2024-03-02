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В Одесі витягли з-під завалів тіло матері з дитиною

2 березня 2024 17:47
оновлено: 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі витягли з-під завалів тіло матері з дитиною
Наслідки російського обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Одесі знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу вночі, 2 березня. Наразі відомо, що жертвами атаки ворога стали семеро людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegam.

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"Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки зросла до шести", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники та медики на місці обстрілу Одеси. Фото: ДСНС
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Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

Також внаслідок атаки РФ поранено вісім людей, у тому числі одна дитина. Рятувальники врятували п'ятьох осіб.

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Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС
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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Оновлено 17:59. Під завалами виявлено тіла матері з дитиною. Таким чином, кількість загиблих зросла до семи осіб. 

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Рука загиблої жінки під завалами. Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області 

Кореспондент Новини.LIVE, який перебуває на місці події, повідомив, що дитині було три місяці.

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Допис ГУ ДСНС в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.  

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Окрім цього, через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку. 

В Одесі завтра, 3 березня 2024 року, оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Додамо, одесити із сусідніх будинків поділилися з журналістами Новини.LIVE емоціями пережитої ночі. 

Одеса
війна
смерть
вбивство
ДСНС
Україна
обстріли

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