В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком
В Одессе снова возросло число погибших в результате российского обстрела ночью, 2 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали семь человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegam.
Погибшие в результате обстрела Одессы
"Количество погибших в результате ночной российской атаки возросло до шести", — говорится в сообщении.
Также в результате атаки РФ ранены восемь человек, в том числе один ребенок. Спасатели спасли пятерых человек.
Обновлено 17:59. Под завалами обнаружены тела матери с ребенком. Таким образом, количество погибших возросло до семи человек.
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Корреспондент Новини.LIVE, который находится на месте происшествия, сообщил, что ребенку было три месяца.
В сети показали мать с ребенком, которые погибли в результате российского обстрела Одессы.
Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.
Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.
Кроме этого, из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садике.
В Одессе на завтра, 3 марта 2024 года, объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Добавим, одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.
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