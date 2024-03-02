Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком arrow

В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком

2 марта 2024 17:47
обновлено: 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком
Последствия российского обстрела Одессы. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Одессе снова возросло число погибших в результате российского обстрела ночью, 2 марта. Известно, что жертвами атаки врага стали семь человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegam.

Читайте также:

Погибшие в результате обстрела Одессы

"Количество погибших в результате ночной российской атаки возросло до шести", — говорится в сообщении.

null
Спасатели и медики на месте обстрела Одессы. Фото: ГСЧС
null
Разбор завалов в Одессе. Фото: ГСЧС

Также в результате атаки РФ ранены восемь человек, в том числе один ребенок. Спасатели спасли пятерых человек.

null
Разбор завалов в Одессе. Фото: ГСЧС
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Обновлено 17:59. Под завалами обнаружены тела матери с ребенком. Таким образом, количество погибших возросло до семи человек.

Внимание! Фото 18+, содержит чувствительные кадры!

null
Рука погибшей женщины под завалами. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Корреспондент Новини.LIVE, который находится на месте происшествия, сообщил, что ребенку было три месяца.

null
Пост ГУ ГСЧС в Одесской области. Фото: скриншот

В сети показали мать с ребенком, которые погибли в результате российского обстрела Одессы.

null
Мать с ребенком, которые погибли в результате российского обстрела Одессы. Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Кроме этого, из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садике.

В Одессе на завтра, 3 марта 2024 года, объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Добавим, одесситы из соседних домов поделились с журналистами Новини.LIVE эмоциями пережитой ночи.

Одесса
война
смерть
убийство
ГСЧС
Украина
обстрелы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности