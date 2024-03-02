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В Одесі збільшилася кількість жертв внаслідок удару дрона по багатоповерхівці

2 березня 2024 20:57
оновлено: 21:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Одесі збільшилася кількість жертв внаслідок удару дрона по багатоповерхівці
Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Наразі рятувальники дістали з-під завалів тіло восьмої загиблої людини.

Про це повідомило ДСНС у Telegram.

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Удар по Одесі 2 березня

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини", — йдеться у повідомленні.

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Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

Наразі тривають роботи з деблокації.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.  

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Рятувальники дістали тіла матері та дитини з-під завалів житлового будинку в Одесі. 

 Відомо, що через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.

А завтра, 3 березня, в місті оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Одеса
безпілотники
дрони
війна в Україні
атака

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