В Одесі збільшилася кількість жертв внаслідок удару дрона по багатоповерхівці

Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

Російські загарбники у суботу, 2 березня, завдали ударів дроном по житловому будинку в Одесі. Наразі рятувальники дістали з-під завалів тіло восьмої загиблої людини.

Про це повідомило ДСНС у Telegram.

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Удар по Одесі 2 березня

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів в Одесі. Фото: ДСНС

Наразі тривають роботи з деблокації.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, всього 18 квартир.

Правоохоронці вже фіксують наслідки, а Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

Рятувальники дістали тіла матері та дитини з-під завалів житлового будинку в Одесі.

Відомо, що через атаку 11 будинків залишилися без теплопостачання. Також тепло відсутнє і в одній зі шкіл та садочку.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт окупантів.

А завтра, 3 березня, в місті оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.