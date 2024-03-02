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В Одессе увеличилось количество жертв в результате удара дрона по многоэтажке

2 марта 2024 20:57
обновлено: 21:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Одессе увеличилось количество жертв в результате удара дрона по многоэтажке
Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 2 марта, нанесли удары дроном по жилому дому в Одессе . В настоящее время спасатели извлекли из-под завалов тело восьмого погибшего человека.

Об этом сообщило ГСЧС в Telegram.

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Удар по Одессе 2 марта

"Одесса. На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека", — говорится в сообщении.

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Разбор завалов в Одессе. Фото: ГСЧС

В настоящее время продолжаются работы по деблокации.

Напомним, в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Правоохранители уже фиксируют последствия, а Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Спасатели достали тела матери и ребенка из-под завалов жилого дома в Одессе. 

Известно, что из-за атаки 11 домов остались без теплоснабжения. Также тепло отсутствует и в одной из школ и садика.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт кафиров.

А завтра, 3 марта, в городе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Одесса
беспилотники
дроны
война в Украине
атака

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