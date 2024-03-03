Под завалами дома в Одессе еще двое детей — ГСЧС
Еще два человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов на Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
"Два человека, которые были в перечне, живы, обратились к нам. По информации — под завалами еще два ребенка. Спасатели продолжают поиски", — отметили спасатели.
Количество пострадавших из-за атаки
Пока известно, что общее число погибших — 10 человек. Последними из-под завалов достали мать с восьмимесячным младенцем. Их нашли в крепких объятиях. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, где еще могут находиться люди.
Атака на Одессу: что известно
В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.
Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.
Сегодня в Одессе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
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