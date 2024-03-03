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Под завалами дома в Одессе еще двое детей — ГСЧС

3 марта 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Под завалами дома в Одессе еще двое детей — ГСЧС
Медики на месте трагедии. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Еще два человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов на Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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"Два человека, которые были в перечне, живы, обратились к нам. По информации — под завалами еще два ребенка. Спасатели продолжают поиски", — отметили спасатели.

Количество пострадавших из-за атаки

Пока известно, что общее число погибших — 10 человек. Последними из-под завалов достали мать с восьмимесячным младенцем. Их нашли в крепких объятиях. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, где еще могут находиться люди.

Атака на Одессу: что известно

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, всего 18 квартир.

Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.

Сегодня в Одессе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

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