Папа, мама и трое детей — в Одессе российский дрон убил целую семью

Татьяна и Олег Кравцы. Фото: Facebook

В Одессе из-за атаки россиян по жилому дому погиб полковник Олег Кравец. Мужчина был бывшим замкомандиром 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.



Об этом говорится на официальной странице бригады в Facebook.

Сообщение на странице бригады. Фото: скриншот

"2 марта 2024 года, в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе, трагически погиб бывший заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Кравец Олег Владимирович", — говорится в сообщении.



Там добавили, что сейчас продолжаются поиски еще двоих детей — Сергея 9 лет и 8-летней Златы. С телом Татьяны Кравец, тоже служившей в бригаде, нашли ее погибшую 7-месячную дочь Лизу.



"Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас", — говорится в сообщении.

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Напомним, пять человек, находившихся в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.



Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагает усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей.



Добавим, что сегодня в Одессе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.