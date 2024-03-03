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Дронова атака Одеси — Зеленський назвав імена загиблих дітей

3 березня 2024 15:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дронова атака Одеси — Зеленський назвав імена загиблих дітей
Дитяча іграшка. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в Одесі продовжується рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". Наразі там працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, загалом залучено 215 людей.
 
Про це глава держави написав у Telegram та опублікував відео пошукових робіт.

Звернення президента

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладає зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей.

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"На жаль, станом на цей час відомо про десятьох загиблих, серед них троє немовлят: Марк, Єлизавета та Тимофій. Ця трагедія стала свідченням жорстокості воєнного конфлікту, де невинні діти стали мішенями для російських атак. Українські діти – це не просто цілі для ворога, це свідчення злочину проти людства. Пошукові роботи триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто перебував у будинку", — написав Зеленський.

Глава уряду також закликав українців залишатися разом та підтримувати один одного, борючись за мир та свободу.

Атака на Одесу

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Одесі 2 березня кількість жертв зросла до десяти

П’ятеро людей, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Наразі під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.

Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Володимир Зеленський
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