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Дроновая атака Одессы — Зеленский назвал имена погибших детей

3 марта 2024 15:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дроновая атака Одессы — Зеленский назвал имена погибших детей
Детская игрушка. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Одессе продолжается спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". Сейчас там работают спасатели, полицейские, коммунальщики, всего привлечены 215 человек.

Об этом глава государства написал в Telegram и опубликовал видео поисковых работ.

Обращение президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагает усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей.

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"К сожалению, по состоянию на данный момент известно о десяти погибших, среди них трое младенцев: Марк, Елизавета и Тимофей. Эта трагедия стала свидетельством жестокости военного конфликта, где невинные дети стали мишенями для российских атак. Украинские дети — это не просто цели для врага, это свидетельство о преступлении против человечества. Поисковые работы будут продолжаться, пока не  выяснят судьбу всех, кто находился в доме", — написал Зеленский.

Глава правительства также призвал украинцев оставаться вместе и поддерживать друг друга, борясь за мир и свободу.

Атака на Одессу

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 2 марта количество жертв возросло до десяти.

Пять человек, которые были в перечне лиц, вероятно пострадавших в результате атаки российских оккупантов на Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.

Сегодня в Одессе объявлен траур по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Владимир Зеленский
Одесса
Одесская область
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