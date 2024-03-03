В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона в дом

Поисково-спасательная операция на месте попадания дрона в многоэтажку в Одессе. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар по Одессе 2 марта. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами нашли 12 погибших и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 3 марта.

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Сотрудники ГСЧС почти двое суток осуществляли поиск раненых и погибших под завалами разрушенной многоэтажки. В 20:46 3 марта Кипер сообщил, что поисково-спасательная операция завершилась. Всего оккупанты убили 12 человек, из которых пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет", — отметил глава ОГА.

Скриншот поста Кипера

Попадание дрона в многоэтажку в Одессе

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе.

Россияне убили военного Олега Кравца и всю его семью. Среди погибших под завалами был найден также самый маленький ребенок. Им оказался трехмесячный младенец.

Также 3 марта из-под завалов спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика Сергея и тело 8-летней девочки Златы.

В Одессе 3 марта объявлен траур по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.