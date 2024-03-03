Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона в дом arrow

В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона в дом

3 марта 2024 21:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одессе завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона в дом
Поисково-спасательная операция на месте попадания дрона в многоэтажку в Одессе. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска нанесли удар по Одессе 2 марта. В результате вражеской атаки один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами нашли 12 погибших и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 3 марта.

Читайте также:

В Одессе завершили поисковую операцию на месте трагедии

Сотрудники ГСЧС почти двое суток осуществляли поиск раненых и погибших под завалами разрушенной многоэтажки. В 20:46 3 марта Кипер сообщил, что поисково-спасательная операция завершилась. Всего оккупанты убили 12 человек, из которых пятеро детей.

"В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет", — отметил глава ОГА.

Скриншот сообщения Кипера
Скриншот поста Кипера

Попадание дрона в многоэтажку в Одессе

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе.

Россияне убили военного Олега Кравца и всю его семью. Среди погибших под завалами был найден также самый маленький ребенок. Им оказался трехмесячный младенец.

Также 3 марта из-под завалов спасатели извлекли тело 10-летнего мальчика Сергея и тело 8-летней девочки Златы.

В Одессе 3 марта объявлен траур по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Одесса
война
Украина
обстрелы
спасатели
дом
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году