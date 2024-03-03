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В Одесі з-під завалів зруйнованого дроном будинку дістали тіло ще однієї дитини

3 березня 2024 19:06
оновлено: 19:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини 3 березня
Рятувальники розбирають завали в Одесі. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська війська випустили дрони по Одесі в суботу, 2 березня. Внаслідок атаки в місті зруйновано багатоповерхівку. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 10-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram в неділю, 3 березня.

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В Одесі з-під завалів дістали тіло дитини

В Одесі внаслідок ворожої атаки ввечері 3 березня з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки рятувальники тіло ще одного загиблого. Ним виявився 10-річний хлопчик Сергій.

"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років… Щирі співчуття рідним та близьким", — написав Кіпер.

Скриншот допису Кіпера
Скриншот допису Кіпера

Російська атака на Одесу 2 березня

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. Окрім хлопчика, якого знайшли під завалами, відомо ще про 10 загиблих, серед яких є тримісячне немовля.

Через атаку росіян загинув військовий Олег Кравець. Окупанти також вбили всю його сім'ю. 

В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладає зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей.

Одеса
війна
Україна
обстріли
рятувальники
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загиблі

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