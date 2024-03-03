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В Одессе из-под завалов разрушенного дроном дома достали тело еще одного ребенка

3 марта 2024 19:06
обновлено: 19:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Одессе из-под завалов извлекли тело ребенка 3 марта
Спасатели разбирают завалы в Одессе. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска выпустили дроны по Одессе в субботу, 2 марта. В результате атаки в городе разрушена многоэтажка. Спасатели извлекли из-под завалов тело 10-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram в воскресенье, 3 марта.

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В Одессе из-под завалов извлекли тело ребенка

В Одессе в результате вражеской атаки вечером 3 марта из-под завалов разрушенной многоэтажки спасатели тело еще одного погибшего. Им оказался 10-летний мальчик Сергей.

"Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет… Искренние соболезнования родным и близким", — написал Кипер.

Скриншот сообщения Кипера
Скриншот поста Кипера

Российская атака на Одессу 2 марта

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе. Кроме мальчика, обнаруженного под завалами, известно еще о 10 погибших, среди которых есть трехмесячный младенец.

Из-за атаки россиян погиб военный Олег Кравец. Оккупанты также убили всю его семью.

В Одессе 3 марта объявлен день траура по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагает усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей.

Одесса
война
Украина
обстрелы
спасатели
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погибшие

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