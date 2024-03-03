Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі під завалами виявили тіло 8-річної дівчинки — як змінилася кількість жертв arrow

В Одесі під завалами виявили тіло 8-річної дівчинки — як змінилася кількість жертв

3 березня 2024 19:26
оновлено: 19:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Одесі під завалами виявили тіло 8-річної дівчинки — як змінилася кількість жертв
термінова новина
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Одесі з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку рятувальники дістали тіло ще однієї дитини. Таким чином, знайдено всі зниклі імена зі списку.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у неділю, 3 березня.

Читайте також:

Жертви внаслідок атаки на Одесу

Кіпер повідомив, що з-під завалів в Одесі дістали тіло 8-річної дівчинки на ім'я Злата. При цьому рятувальники деблокують тіла дівчинки та її брата Сергія.

Таким чином, кількість жертв досягла 12 осіб, серед них є діти.

Олег Кіпер
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скріншот

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. Крім хлопчика, виявленого під завалами, відомо ще про 10 загиблих, серед яких є тримісячне немовля.

Через атаку росіян загинув військовий Олег Кравець. Окупанти також убили всю його родину.

В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з жалобними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладає зусиль у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей.

Одеса
діти
обстріли
жертва
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року