В Одесі під завалами виявили тіло 8-річної дівчинки — як змінилася кількість жертв

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В Одесі з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку рятувальники дістали тіло ще однієї дитини. Таким чином, знайдено всі зниклі імена зі списку.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у неділю, 3 березня.

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Кіпер повідомив, що з-під завалів в Одесі дістали тіло 8-річної дівчинки на ім'я Злата. При цьому рятувальники деблокують тіла дівчинки та її брата Сергія.

Таким чином, кількість жертв досягла 12 осіб, серед них є діти.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скріншот

Нагадаємо, 2 березня російські загарбники завдали ударів дронами по житловому будинку в Одесі. Крім хлопчика, виявленого під завалами, відомо ще про 10 загиблих, серед яких є тримісячне немовля.

Через атаку росіян загинув військовий Олег Кравець. Окупанти також убили всю його родину.

В Одесі 3 березня оголошено день жалоби за загиблими. На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з жалобними стрічками.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто докладає зусиль у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей.