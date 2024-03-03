В Одессе под завалами обнаружили тело 8-летней девочки — как изменилось количество жертв

Спасатели разбирают завалы в Одессе. Фото: ГСЧС

В Одессе из-под завалов разрушенного российскими дронами дома спасатели достали тело еще одного ребенка. Таким образом, найдены все пропавшие имена из списка.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в воскресенье, 3 марта.

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Кипер сообщил, что из-под завалов в Одессе достали тело 8-летней девочки по имени Злата. При этом спасатели деблокируют тела девочки и ее брата Сергея.

Таким образом количество жертв достигло 12 человек, среди них есть дети.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, 2 марта российские захватчики нанесли удары дронами по жилому дому в Одессе. Кроме мальчика, обнаруженного под завалами, известно еще о 10 погибших, среди которых есть трехмесячный младенец.

Из-за атаки россиян погиб военный Олег Кравец. Оккупанты также убили всю его семью.

В Одессе 3 марта объявлен день траура по погибшим. На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагает усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей.